أخبار ليبيا24- خاص

أعلن معاون رئيس رقابة الجوازات في مطار الأبرق المدني نقيب منير الهرام ، بدء العمل بقرار منع الأجانب من الدخول دون إقامة أو تأشيرة حتى وإن تحصلوا على موافقة أمنية مسبقة.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة مشير حرب خليفة حفتر أصدر قرارًا يقضي بعدم دخول بعض الجنسيات كاليمنية والإيرانية والسودانية والبنغلادشية والباكستانية والسورية.

ونص القرار على منع دخول أي من الجنسيات المذكورة وكذلك أي أجنبي لا يحمل إقامة أو تأشيرة في جواز سفره حتى لو تحصل على موافقة أمنية مسبقة.

وأوضح القرار أن الموافقة الأمنية تعطى للأجنبي من الناحية الأمنية فقط، مشيرًا إلى أن المطار لاحظ في الآونة الأخيرة دخول أعداد كبيرة وخاصة من الجنسيتين السورية والباكستانية لا يحملون إقامات أو تأشيرات.

وأكدت رقابة الجوازات في مطار الأبرق المدني أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد الشركات المخالفة.