أخبار ليبيا 24 – خاص

قال النقيب في أمن السواحل في مدينة طبرق عبدالسلام شحاتة إن المقبرة المخصصة لدفن المهاجرين غير الشرعيين تعرضت لاعتداءات الحيوانات والقوارض.

وأضاف شحاتة “خاطبنا بلدية طبرق بالتعديات على القبور في المقبرة التي خصصت للمهاجرين من قبل الحيوانات المفترسة الذين تم دفنهم غرب مدينة طبرق لأنها مكشوفة وغير محمية”.

وأشار إلى أن عدد القبور وصل إلى 19 قبر لمهاجرين غير شرعيين يعثر عليهم على شواطئ غرب وشرق المدينة، لافتا إلى أن تعدي الحيوانات على القبور يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضح النقيب أن القبر يحتاج لعامل يقوم بحفره كذلك يحتاج لصبات خرسانية وكل ذلك يحتاج إلى المال غير المتوفر فضلا عن احتياج المقبرة لسور وباب.

وأكد أن أمن السواحل وشبيبة الهلال الأحمر يقومون بهذا العمل بجمع التبرعات والقيام بعمليات الدفن في غياب الإمكانيات ومعدات السلامة والسيارات والوقود والقوارب المطاطية وكل ما يمكن أن يساعد في هذا العمل.

ولفت إلى أنهم طالبوا عميد البلدية بمساعدتهم وأن تكون البلاغات الواردة إليهم عن طريق غرفة اتصالات مديرية أمن طبرق لأن كل البلاغات تأتي من المواطنين والصيادين، مطالبًا أن يتم تنسيق العمل مع فريق انتشال الجثث وليس مع أي شخص آخر غير مخول.