أخبار ليبيا 24-خاص

بدأ بعض الليبيين في الإستفادة من حدائقهم الخاصة والمساحات الخضراء التي يملكونها وتحويلها إلى مشاريع زراعية صغيرة تهدف للإكتفاء الذاتي وذلك بعد ارتفاع اسعار الخضراوات في السوق الليبي بشكل لم يسبق له مثيل .

الكاتب والاديب الليبي أحمد يوسف عقيلة كتب على صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك إنه قام يوم أمس بزراعة 20 شتلة طماطم و22 شتلة فلفل في حديقة بيته.

الأديب الذي اختار لتدوينته عنوان ” فقه المقاومة” ، أكد أنه يفعل ذلك ذلك كل عام، ناصحا من لديه مساحة ترابية ولو صغيرة بزراعة الطماطم والفلفل بدل الشكوى من الغلاء.

وأضاف عقيلة من لا يملك مساحة فبإمكانه الزراعة داخل أحواض.. حتى في الشقق يمكن فعل ذلك.. يكتفي ويعطي جيرانه.. النفيسات خوات.. حتى نهاية السبعينيات تقريباً معظم البيوت الليبية تهتم بزراعة الخضار.. الآن كل المساحة المتاحة داخل الفناء سيراميك أو إسمنت للأسف”.

مبادرة الأديب المولع بالطبيعة لقيت استحسانا كبيرا إذا قال المدون والصحفي محمد خليفة بإن صاحبها لم يقم فقط بأشعال شمعة بل لعن الظلام أيضا .

خليفة المعروف بنقده الساخر كتب على صفحته الشخصية على الفيسبوك قائلا ” قالك أن توقد شمعة خير من أن تلعن الظلام .. وأيش رايك فاللي دارهن هن الأثنين ولع شمعة ولعن الظلام زي القاص أحمد يوسف عقيلة زرع طماطم وفلفل في سانية الحوش .. وموش راضي ع الوضع .. دارهن هن لثنين.”

وفي منطقة المرصص الواقعة غرب مدينة طبرق بحوالي 35 كيلو مترا التقى مراسل أخبار ليبيا 24 بأفراد عائلة عبيد التي شمرت عن سواعدها واطلقت مشروعا زراعيا صغيرا يركز على زراعة الطماطم والفلفل والباذنجان وأنواع من الخضار المسماة محليا ( خضرة رقيقة ).

وقال أحد اعضاء العائلة، عارف عبيد، إنهم اتجهوا إلى هذه الفكرة لمواجهة الغلاء الفاحش الذي حل بأسعار الخضار حيث بلغ سعر كيلو الطماطم بخمس دنانير في حين قفز سعر الفلفل إلى 10 دنانير.

العائلة التي يعمل أفرادها كموظفين في القطاع العام، فرافرأأوضحت أن محصول أرضهم البالغة مساحتها 5 الأف متر مربع مخصص فقط لإستهلاك العائلي، مؤكدين أنهم يعتزمون تحقيق الإكتفاء الذاتي خاصة وأن أول عملية جني للمنتوج قد تكون في منتصف رمضان المقبل.

من جانبه نصح فايز عبدالسميع المواطنين بزراعة الخضار ذات الاستهلاك اليومي مستفيدين من اعتدال المناخ .

عبد السميع الذي يملك مزرعة في منطقة الخوير في ضواحي طبرق قال لمراسلنا إن الزراعة هواية لديه ولدى والده المتوفي .

وأضاف ” ازرعوا الخضار المستهلكه بشكل شبه يومي وهى الطماطم، الخيار، الكوسا، الباميا، الخضار الرقيقه كالكسبر ،المعدنوس، الجرجير ، البصل الاخضر والنعناع.

وختم مبتسما ” ولا ننسى الفلفل”.