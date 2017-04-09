أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت شركة الخليج العربي للنفط، بالتنسيق مع وحدة كشف وإبطال العبوات الناسفة التابعة لجهاز لدعم المركزي للكشف على الألغام والعبوات الناسفة ومسح الموقع بالكامل للتأكد من خلوها من أي ألغام أو عبوات ناسفة وذلك بعد تحرير المحور الغربي بالكامل، وإستلام موقع شركة الخليج العربي للنفط بمنطقة قنفودة.

وذكر مدير مكتب الإعلام بشركة الخليج أحمد العريبي – أن التنسيق مع وحدة ابطال العبوات الناسفة لمسح المنطقة بالكامل والتأكد من خلوها من الألغام تمهيدا لعودة العمل بالموقع.

وأضاف العريبي أن وحدة كشف وإبطال العبوات الناسفة التابعة لجهاز الدعم المركزي باشرت أعمال المسح بالموقع اعتبارا من اليوم الأحد، وسوف تباشر شركة الخليج أعمالها بالموقع بعد الإنتهاء من عمليات المسح الشامل للموقع للحفاظ على سلامة العاملين بمخازن قنفودة.

يشار إلى أن القوات المسلحة قد قامت بتسليم موقع قنفودة لشركة الخليج بعد تحريره من التنظيمات الإرهابية ويعد موقع قنفودة من أكبر المخازن التابعة للشركة.