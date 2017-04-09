أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأ المجلس البلدي طبرق، اليوم الأحد، باجتماعاته لمعاينة قطعة الأرض المخصصة لمشروعي حديقة الكوبري والكرنيش والذي يرعاه المجلس البلدي بطبرق التعاون مع مبادرة تغيير السلمي.

وقام فريق الشراكة الاجتماعية، برفع الموقع عن طريق جهاز البنية التحتية والخدمات والكهرباء والمياه وجهاز الحدائق والمتنزهات والإصحاح البيئي والمشروعات .

وقد فازت بالمشروعين الطالبتين أمل يونس فضل ودعاء رمضان المزيني وقدر المشروعان بمبلع 25 ألف دينار ليبي .

وكان التصديق على هذين المشروعين من اللجنة المشكلة من الأعضاء عبدالله أسحام من البلدية والعقيد عبدالمجيد المسماري من مديرية الأمن ومن الحكماء فتحي سلامة ومن مكتب الشباب أحمد حسن .