أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي، يوم الثلاثاء المقبل، لتنظيم محاضرة في التحكيم بمقر اتحادية حكام بنغازي بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي.

وأوضح عضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي، أن المحاضرة ستقام يوم الثلاثاء على تمام الساعة الخامسة مساءًا، لافتًا إلى أنها تشمل أخر تعديلات قانون كرة القدم 2016/2017 لمراقبي الحكام التابعين للاتحاد الفرعي بنغازي.

وأضاف، أن المحاضرة ستكون للمحاضر الدولي محمد عبدالله كما سيشرف هو على محاضرة تحكيمية أخرى .