أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم عميد بلدية بنغازي العميد أحمد العريبي، اليوم الأحد، استقالته من منصب عميد البلدية.

وأعلن العريبي خلال لقاء مصور – أنه يخلي مسؤوليته الكاملة من منصب عميد بلدية بنغازي، داعيا الجهات الرقابية في الدولة بمراجعة جميع الأمور المالية والإدارية المتعلقة بالبلدية منذ فترة توليه المنصب.

وأضاف العريبي أنه قرر أن يتفرغ لعمله كنائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، وذلك بعد تزايد الاشاعات ومراوغات بشأن تغيير عميد بلدينة بنغازي وتكليف أخر وما قيل عن التشبت في المنصب لمصلحة شخصية تعود بالسلب على بنغازي وخدماتها.

وقال العميد أحمد العريبي إنه منذ قبوله بقرار الحاكم العسكري من درنة إلى بن جواد اللواء عبدالرازق الناظوري بتكليفه بمهام عميد بلدية في ظل ظروف صعبة ونحن نعمل بعيدا عن المصالح الجهوية الحزبية والقبلية ونحن نعمل لخدمة المواطن.