أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع عميد بلدية أم الرزم يونس حمد، اليوم الأحد، مع مدير مكتب الخدمات المالية ميلود اكريم لبحث المشاكل المتعلقة ببداية عمل مكتب الخدمات المالية في البلدية.

وطرح عميد البلدية جملة من المشاكل مثل عدم صرف المخصصات المالية لبعض القطاعات من وزاراتها والتي قامت البلدية بتغطية بعض المخصصات من حسابها مما اثقل كاهل البلدية وحملها التزامات مالية وكل ذلك بسبب عدم مباشرة مكتب الخدمات المالية لمهامه المنوط بها.

وقال مدير مكتب الخدمات المالية أم الرزم في الاجتماع أنهم قاموا بتأثيث وتجهيز المكتب من مخصصات المكتب خلال عامي 2015-2016 وتم ترشيح عدد من الموظفين للعمل بمكتب الخدمات المالية واحالة كشف بهم إلى وزارة المالية في الحكومة المؤقتة ولذلك تعيينهم أو التعاقد معهم إلا أن وزارة المالية اجابتهم متعذرة بمنشور رئيس مجلس الوزراء الصادر في 15-2-2016 القاضي بوقف جميع اجراءات التوظيف.

وطالب مدير مكتب الخدمات المالية ام الرزم ميلود اكريم استثناءهم من منشور رئيس مجلس الوزراء القاضي بوقف التوظيف لأن قرار إنشاء مكتب الخدمات المالية ام الرزم سابق لمنشور رئيس مجلس الوزراء.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة الاتصال بوزارة الحكم المحلي ووزارة المالية والتخطيط ورئاسة مجلس الوزراء لاستثناء مكتب الخدمات المالية ام الرزم من المنشور السابق الإشارة إليه حتى يتمكن المكتب من بداية عمله وتفعيل العمل بالبلدية في قطاع المالية وكذلك فصل بلدية ام الرزم عن بلدية درنة ماليا وهو الأمر الذي أثر على المواطنين في البلدية وعدم تعاملهم مع بلدية درنة الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين.