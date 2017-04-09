أخبار ليبيا24- خاص

حذّر آمر غرفة عمليات سلاح الجو المنطقي الوسطى المقدم طيار شريف العوامي الميليشيات التابعة للبيان المرصوص التابعة لوزارة الدفاع الوفاق من المساس بـالقواعد الجوية التابعة لرئاسة أركان القوات الجوية.

وأضاف العوامي أنّه إذ تكرر الاعتداء من قبل مليشيات البنيان المرصوص سيكون الرد قاسـي سواء أقلعت الطائرة من الكلية الجوية في مدينة مصراتة أو من مهبط النموه 70 كم جنوب مصراتة.

وأكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو المنطقي الوسطى أنه يمكن لطائرات سلاح الجو الليبي النفاثة من اعتراض الطائرة L39 وإسقاطها قبل الوصول إلى مواقع تمركزات القوات المسلحة في مدينة سبها أو الجفرة.

وأشار إلى أنهم تجنبوا مراراً استهداف الكلية الجوية في مصراتة، ولـكن إذا تكرر الاعتداء لن نعير اعتبار لأي شيء وسيكون ردنـا ساحـق.