أخبار ليبيا 24 – خاص

احتفلت لجنة الأم والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية بالمجلس البلدي طبرق، بيوم اليتيم بملعب نادي الصقور الجانبي بالمدينة.

وحضر هذا الحفل، عميد بلدية طبرق الناجي مازق، وعضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الم والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة فريحة الدرهاب ومدير الأمن أحمد بوالحكومة، ومركز إتش دي ميديا وعدد من الفرق الفنية والحركة العامة للكشافة والمرشدات وعدد كبير من الأطفال .

وألقيت الكلمات من عميد البلدية ومن اللجنة المشرفة على هذه الاحتفالية، حيث قدمت العروض الفنية والأغاني والمسابقات وقدمت الهدايا على الأطفال الفائزين .

وفي نهاية الاحتفالية، وزعت شهادات التقدير على كل الجهات التي ساهمت وقدمت يد العون لإنجاح هذه الاحتفالية .