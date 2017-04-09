أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة OMV النمساوية زيلا رينر، العلاقات المشتركة وسبل تطويرها في عدة مجالات.

تم خلال الاجتماع الذي عقد اليومين الماضيين مناقشة الدراسات الفنية لزيادة الاحتياطيات والقدرة الإنتاجية للحقول المشتركة في إطار الخطط الطموحة للمؤسسة لزيادة الإنتاج.

واستعرض أيضًا برامج الإصحاح البيئي في مناطق الإنتاج والتي توليها المؤسسة أولوية قصوى وتم الاتفاق على البدء في تنفيذ حلول مرحلية عاجلة لمعالجة المياه المصاحبة في مناطق الإنتاج في الواحات.

أما في جانب برامج التنمية المستدامة فقد تم الاتفاق على قيام الشركة بتقديم معدات وأجهزة ومستلزمات طبية للقسطرة لمستشفى القلب في بنغازي والمتوقع افتتاحه قبل نهاية هذا الشهر.

كما تم مناقشة برامج تدريبية لبناء ورفع القدرات للعاملين بشركة الخليج العربي للنفط وشركة الزويتينة للنفط.