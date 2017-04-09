أخبار ليبيا24- خاص

نفى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة طلبه من لجنة أزمة الوقود والغاز إيقاف عملية عاصفة المتوسط لمكافحة ظاهرة تهريب الوقود بطلب من السلطات التونسية.

وأضاف سيالة أن عملية مكافحة التهريب إجراء سيادي لحماية ثورة البلاد نافياً تواصل السلطات التونسية معه بشأن ذلك كما

مؤكدا أن ما يتداول من أخبار حول إيقاف العملية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي “كاذبة” ولا أساس لها من الصحة.

ومن جهته، كشف أعلن رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي عن إطلاق عملية ثانية لمكافحة تهريب الوقود بالتنسيق مع قوات الردع ومكتب النائب العام.

وأوضح الهجرسي أن العملية ستشمل كل من تورط في تهريب الوقود من شركات توزيع ومشرفي محطات وقود وبعض المسؤولين في شركة البريقة لتسويق النفط والشركات الناقلة للنفط.

وفي نفس السياق، طالب منتسبو جهاز حرس السواحل نقطة مصفاة الزاوية سكان المناطق غرب العاصمة طرابلس إلى عدم التعامل مع عصابات التهريب المنتشرة في المنطقة.

وأكد منتسبو جهاز حرس السواحل نقطة مصفاة الزاوية في بيان لهم السبت أنهم سيشرعوا في إطلاق حملة لمكافحة عصابات التهريب المنتشرة.