أخبار ليبيا24- خاص

نفت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري ما تم تدواله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول مقترح رفع مرتبات أعضاء مجلس النواب.

وأكدت المسماري أن ما نشر من عبر الوثيقة التي حملت توقيعات بعض النواب هي وثيقة مزورة وغير حقيقية، لافتة إلى أن التوقيعات كانت لأمر مخالف عما تم الترويج له.

وطالبت عضو النواب كافة وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدم الترويج أو تصديق الحملات الإعلامية التي تحاك ضد المجلس في هذه المرحلة الحرجة.

وأفادت المسماري أنها لا تمتلك أية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وأن مانشر باسمها على فيس بوك لا علاقة لها بها على الإطلاق.

ومن جهته، استنكر مجلس النواب ما يبث من أخبار كاذبة حول المجلس عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي المسروقة أو المزورة التي تحمل أسماء عدد من أعضاء المجلس زوراً وبهتاناً.

وأوضح مجلس النواب في بيان له السبت أن ما تبثه هذه الصفحات من إشاعات سواءً تلك المتعلقة بالقوات المسلحة العربية الليبية أو تلك التي تتحدث عن مقترح لزيادة مرتبات أعضاء مجلس النواب هي محض افتراء وحملة ممنهجة من جهات ذات مصلحة في توجيه الرأي العام ضد المجلس وضربه في الحاضنة الشعبية التي تسانده رغم هذه الظروف الاقتصادية الخانقة والمعاناة التي يقاسيها المواطن الليبي.

ودعا المجلس لعدم الانجرار وراء مثل هذه الحملات التي لن تثني المجلس عن مواقفه اتجاه الدفاع عن سيادة البلاد ودعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والتطرف والجهات الداعمة لها التي تقود مثل هذه الحملات المضللة.