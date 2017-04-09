أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا بالشراكة مع منظمة فريدرش ايبرت بتونس في الفترة من 2 إلى 6 ابريل 2017 دورة تدريبية خاصة بتمكين الشباب النقابيين بمشاركة عدد من النقابيين الشباب بالاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا من نقابات النقل الجوي الخطوط الليبية والشركة الليبية للخدمات الأرضية والبناء والتشييد والإعلام والبريد والاتصالات والإداريين وكذلك المعهد العالي للثقافة العمالية.

وتضمن برنامج الدورة في اليوم الأول ورش عمل عن تاريخ الحركة النقابية في ليبيا (القيم والمبادئ) والحق النقابي في التشريع الليبي ( مشروع قانوني العمل والنقابات ) من تقديم مستشار الشؤون النقابية الخبير النقابي ناجي الشريف وفي اليوم الثاني ورش عمل عن مفهوم التواصل والتحديات – خاصية التواصل الفعال – تقنيات التواصل اللفظي والجسدي وهي من تقديم الخبير النقابي التونسي طارق الاموشي وفي اليوم الثالث ورش عمل عن مفهوم القيادة -تطوير المهارات القيادية – دور النقابيين القادة وهي من الخبيرة النقابية التونسية تقديم سوسن جربي.

وفي ختام الدورة التدريبية قدم المشاركين الشكر والتقدير للاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا ولمنظمة فريدريش إيبرت على الدعم والرعاية لفعاليات الدورة.