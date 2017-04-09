أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت مليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي السبت، أنها سلّمت قاعدة الجفرة الجوية لرئاسة الأركان التابعة للمجلس الرئاسي ووزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني.

وأكدت المجموعة المسلحة الإرهابية في بيان لها أنها انتقلت بكامل عتادها إلى ثكنات ومعسكرات في موقع جديدة، دون تحديدها.

واستنفرت مليشيا دفاع بنغازي من سمتهم الثوار الأحرار والعساكر الشرفاء، للالتحاق بهم ذودأ عن الثورة وشرارتها.

وأوضحت في خطاب لأهالي برقة وقبائلها خاصة بنغازي بأن المصالحة وحقن الدماء ورأب الصدع أحب إليهم من القتال، مشيرة إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر هو من أجبرهم على مواصلة القتال.