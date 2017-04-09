أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف الحاكم العسكري درنة – بن جواد اللواء عبدالرازق الناظوري، مقدم شرطة وهبي أنور الرخ عميدا لبلدية المرج.

وجاء ذلك بناءًا على قرار الحاكم العسكري رقم (10) لسنة 2017، والذي نص على إعطاء كافة الصلاحيات المقررة للمقدم وهبي الرخ.

ونص قرار الحاكم العسكري على تكليف عبدالوهاب المبروك العيش وكيلا لديوان البلدية، وتكون تبعية جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية بالبلدية للعميد المكلف.

يشار إلى أن عدد من أعضاء المجلس البلدي المرج طالبوا بحجب الثقة عن عميد البلدية السابق مسعود آدم عمر لعدم إدارته للشأن المحلي بالشكل الصحيح وعدم إعطاء كل عضو في المجلس اختصاصاته وتفرده بالقرارات في رئاسة المجلس.