أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى عضو مجلس النواب عن الدائرة الاولى طبرق الصالحين عبدالنبي زيارة لمركز طبرق الطبي بعد نداء عن وجود حالة داخل المركز موجودة منذ ستة أشهر و لم يتواصل معها أهلها.

وذكر مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي- أن الصالحين تحدث مع إدارة المركز و تعرف على ظروف الفتاه ومن ثم أنتقل اليها وبعد حديثه معه قام بإجراء الإتصالات اللازمة مع رئيس لجنة الإدارة لصندوق التضامن الذي رحب بحل مشكلة الفتاة و إستعداد دار المسنيين في مسه لإستقبالها .

وأضاف أن تم على الفور تكليف سيارة إسعاف و ممرضة للسفر إلى منطقة مسه بعد التنسيق معهم في ذلك .