أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 إن وفدا ليبيا برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة سيتوجه لزيارة مجلس العموم البريطاني في 22 ابريل الحالي وذلك ردا لزيارة أعضاء من مجلس العموم لمجلس النواب الليبي في 6 مارس الماضي.

وأضاف عبد النبي أن الوفد سيضمه بالإضافة إلى عضو المجلس الرئاسي المقترح علي القطراني، ونائب رئيس الوزراء عبد السلام البدري ووزير الخارجية محمد الدايري ومدير المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي ناجي المغربي و عضو المجلس البلدي طبرق فرج محمد ياسين.

وأوضح النائب أن الوفد سيعقد إجتماعاً مع مجلس العموم البريطاني ومع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لتوضيح حقيقة “ما يدور في ليبيا ورفع الحظر على تسليح الجيش الليبي” .

وسرد عضو مجلس النواب لأخبار ليبيا 24 تفاصيل اللقاءات التي عقدها أعضاء مجلس العموم البريطاني في زيارتهم لليبيا مطلع مارس الماضي، مبينا أنهم أجتمعوا مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في الرجمة وأطلعوا على العمليات التي يقوم بها الجيش على الإرهاب، ثم عقدوا إجتماعين في طبرق الأول مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والثاني مع مجلس النواب .

ونقل عبد النبي عن أعضاء مجلس العموم البريطاني تأكيدهم على وجود الأمن داخل المناطق التي زاروها ونفيهم صحة ما تنشره بعض القنوات عن سيطرة التنظيمات الإرهابية على العديد من المناطق شرق ليبيا وأنهم زاروا هذه المناطق.