أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، ليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع شركة اكاكوس للعمليات النفطية لمناقشة العديد من المواضيع الهامة، بحضور أعضاء مجلس الادارة بلقاسم شنقير و العماري محمـد ومن جانب شركة أكاكوس رئيس لجنة الادارة عبد المجيد الشح وأعضاء لجنة الادارة بالإضافة إلى مدير العمليات وبعض المدراء والمختصين.

وناقش الاجتماع الوضع المالي الصعب الذي تمر به المؤسسة الوطنية للنفط والذي انعكس على جميع الشركات نتيجة تأخر تسييل الميزانية الرأسمالية والتخفيض الذي حصل على الميزانية التشغيلية وانخفاض قيمة الدينار الليبي وأثاره السلبية على تنفيذ الميزانية.

وأستعرض المجتمعون الأوضاع الأمنية بمناطق عمليات الشركة بحقل الشرارة وحظيرة الخزانات بالزاوية والتعرض لعمليات السطو المسلح وأثارها السلبية على إمدادات قطع الغيار و الوقود و التموين و غيرها من المعدات التي تحتاجها الشركة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية من مناطق عمليات الشركة و التي تبلغ 213 ألف برميل حاليا و مستهدفات الشركة لزيادة هذه المعدلات من منطقة التعاقد 186 خلال الأسابيع القادمة، ووصل إنتاج ليبيا النفطي اليوم هو 703 الف برميل .

وناقش الاجتماع المشاكل التي يتعرض لها العاملون بالشركة وخصوصا التأمين الصحي الناتجة عن القيود الجديدة التي طبقها ديوان المحاسبة في هذا الاطار وهي مشكله يعاني منها جميع المستخدمين في كل الشركات التابعة للمؤسسة و الحلول المقترحة.

وفي هذا الجانب قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ” إن المؤسسة الوطنية للنفط لن تألوا جهدا في سبيل تحسين أوضاع العاملين في قطاع النفط و متابعة هموم و حل مشاكل العاملين في جميع الشركات على قمة سلم أولويات المؤسسة الوطنية للنفط لأن مستخدمي قطاع النفط جنود مجهولين يعملون لخدمة جميع الليبيين و بجهودهم تستمر عجلة الحياة في بلدنا الجريح الذي تمزقه الانقسامات”