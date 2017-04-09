أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مركز شرطة الحمامة التابع لمديرية أمن الساحل – 25 كم عن مدينة البيضاء – القبض على اثنين من العناصر الإرهابية في المنطقة فجر السبت.

وقال أحد أفراد المركز إن العناصر الإرهابية الذين تم القبض عليهم هم من الجنسية الليبية، وتابعين لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش”.

وأضاف المصدر أن العناصر الإرهابية اعترفوا بمشاركتهم في العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة في المحور الغربي في مدنية بنغازي.

وأكد أنه تمت إحالة هؤلاء الإرهابيين إلى سجن قرنادة العسكري لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .