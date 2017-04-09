أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الوفاق المقترحة العميد محمد الغصري أن عملية “الأمل الموعود” ستطارد اللواء 12 مجحفل بإمرة العميد محمد بن نايل.

وأوضح الغصري أن العملية لها أهداف ونقاط ومواقع محددة ولن يكون هنالك اشتباك داخل المناطق فيما لا توجد رغبة في إدخال الجنوب في معارك ولكن إذا فرضت الحرب فستكون مطالباً في ذات الوقت أهالي سبها بتجنيب مدينتهم الحرب ولجم “بن نايل” وإجبارهم على الانسحاب منها.أ

وأضاف الناطق باسم الوزارة أن العملية انطلقت بعد أن قام اللواء 12 مجحفل بإمرة العميد محمد بن نايل بالهجوم على القوة الثالثة وعلى الكتائب المتمركزة في قاعدة تمنهنت.

وأفاد الناطق باسم الوزارة أن الكتائب التي تقوم بهذه العملية مكلفة من قبل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق لافتا إلى أنه تم تجنب الاصطدام مع اللواء 12 مجحفل.

وأكد الغصري أن وزارة الدفاع بذلت مجهودات مع أعيان الجنوب للتهدئة وعدم الانجرار إلى الحرب ولكن كل ما بذل من جهود مع الأعيان والحكماء في سبها رماه “بن نايل” عرض الحائط وقام بالهجوم على تمنهنت وعلى القوة المكلفة في القاعدة.

ومن جهته، أوضح المتحدث باسم الكتيبة 16 التابعة لرئاسة الأركان في حكومة الوفاق صفوان القنيدي أن سلاح الجو سيكون أول المشاركين في عملية الأمل الموعود.

وأشار القنيدي إلى أن وزارة الدفاع عينت العميد إبراهيم بن رجب آمراً للعملية مؤكدا أن قوات البنيان المرصوص ستشارك بعدد من الوحدات.

ولفت المتحدث باسم الكتيبة 16 إلى أن عملية الأمل الموعود تهدف إلى تحقيق الأمن في الجنوب وإبعاد المواطنين عن الصراعات العسكرية، مؤكدًا نهم سيستخدمون كل الوسائل السلمية والعسكرية لتحقيق الهدف مع إمكانية استخدام قاعدة الجفرة.