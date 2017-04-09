أخبار ليبيا 24-خاص

كشف رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عيسى العريبي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن هناك تواصلا بين مؤسسة النفط بنغازي وبين قيادة الجيش الليبي التي حررت الموانيء النفطية ، مؤكدا على أن نتائج التواصل كانت ممتازة.

وأوضح العريبي إن الدكتور ناجي المغربي هو من قام بالتواصل مع قيادة الجيش الليبي، مؤكدا على أن نتائج التواصل كانت ممتازة.

وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب إن عدم الالتزام ببنود اتفاق توحيد المؤسسة الوطنية للنفط كان السبب وراء إلغاء هذا الإتفاق.

وبين أن على رأس هذه البنود التي لم يتم الإيفاء بها نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مقرها الأصلي فى مدينة بنغازي حسب القرار 247 لسنة 2013.

وحول الأليات التي تم اعتمادها حتى يمكن تصدير النقط بشكل سلس ودون ممانعة المجتمع الدولي، كشف العريبي إنهم في لجنة النفط والطاقة قاموا باعطاء الإذن لمؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور ناجي المغربي من أجل التواصل مع الشركات والشريك الأجنبي من أجل تصدير النفط.