أخبار ليبيا24- خاص

كشف رئيس لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، أن المركز المالي لمصرف الصحاري ممتاز وليس معرضًا للإفلاس كما يشاع حاليًا، لكن المشكلة تكمن في أن حسابه لدى المصرف المركزي في بنغازي مدين.

وأضاف الأغا أن ما يعاني منه المصرف الآن هو نتيجة فصل المنظومة المصرفية لفرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي في عام 2014، وذلك بقرار من محافظ مركزي طرابلس المقال من قبل مجلس النواب الصديق الكبير.

وذكر أن هذه الخطوة نتج عنها فصل النظام المصرفي وإيقاف غرفة المقاصة بالمنطقة الشرقية لمصرف الصحاري وبالتالي تسبب في شلل تام وإيقاف المرتبات والمعاملات المالية بين المواطنين والأجهزة الحكومية التي تنجز عن طريق غرفة المقاصة.

وأشار الأغا إلى أنه هذا الإجراء نتج عنه خلق الفوضى وزرع الفتنة، حيث أن طبيعة عمل غرفة المقاصة والتي تتكون من مندوبين عن المصارف التجارية وبرئاسة المصرف المركزي ويقوم المندوب بتسليم الصكوك المسحوبة على المصارف التجارية واستلام الصكوك المسحوبة على مصرفه.

وأوضح رئيس اللجنة أنه في نهاية عمل الغرفة يتم إعداد قيد ويكون إما دائن (في حال يكون تقديمه أكبر من استلامه) أو مدين (في حال يكون استلامه أكبر من تقديمه) ويقوم المندوب بتسليم قيده لرئيس غرفة المقاصة والذي يقوم باعتماده بعد مراجعته وإحالته لقسم الحسابات الجارية بالمصرف المركزي لخصم أو إضافة قيمة القيد على حساب المصرف.

أما فيما يخص المصرف الصحاري، قال الأغا “إن مصرف الصحاري الوحيد الذي لم يعالج مسألة أن حسابه لدى المركزي البيضاء مكشوف في حين أن باقي المصارف قد قامت بالمعالجة وقامت بتسوية حساباتها بين طرابلس والبيضاء نتيجة لتحملها المسؤولية وابتعادها عن التجاذبات السياسية”.

وأشار إلى أنه رغم المخاطبات المستمرة لإدارة مصرف الصحاري عن طريق مديرها بالمنطقة الشرقية على مدى عامين بضرورة التسوية لم نتلقى أية إجابة، لافتا إلى أن نسبة مساهمة مصرف الصحاري في فتح اعتمادات في المنطقة الشرقية صفر.