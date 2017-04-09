أخبار ليبيا 24 – خاص

اختار العمال العرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيانرمين الشريف، عضوا بلجنة اعتماد العضوية عن فريق العمال العرب.

واختيرت الشريف خلال افتتاح الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة لمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية والذي انعقد صباح اليوم الاحد، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل والأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط.

وسيناقش المؤتمر بندين فنيين، الأول: حول “ريادة الأعمال ودورها في التنمية والنهوض بالتشغيل”، الذي يعد من موضوعات الساعة المرتبطة بريادة الأعمال، وترسيخ قيمة ثقافة العمل، وتدعيم روح الابتكار والتجديد لدى الشباب العرب.

والبند الثاني، سيدور حول “تعزيز دور المرأة العربية في تنفيذ برامج التنمية المستدامة”، الذي يستهدف الاستثمار في قدرات المرأة، وإعطائها فرصا متساوية في العمل، لتمكينها من الإسهام في برامج النمو الاقتصادي، ذات العلاقة ببرامج التنمية المستدامة كما سيتم مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بالعمل والعمال والأوضاع في البلدان العربية.

وشارك في الدورة الـ 44 للمؤتمر اطراف الانتاج الثلاثة ( حكومات – أرباب عمل – عمال).

يشار إلى أن منظمة العمل العربية تأسست يوم 12 يناير 1965 وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، ويقع مقرها بالعاصمة المصرية القاهرة وتضم جميع الدول العربية، وتهدف المنظمة إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي, وتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية, وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج في الدول الأعضاء.

وتسعى المنظمة إلى تطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل في الدول الأعضاء بما يحقق تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة.