أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت بالعاصمة طرابلس، يوم الجمعة الماضية، بطولة ليبيا لإختراق الضاحية للأندية فى فئات الناشئين والأواسط والكبار.

وشارك في البطولة 16 ناديا وحقق الترتيب الأول في فئة الكبار فردي لمسافة 10 كيلو مترات: عبدالرحيم على أبوسلوقي من نادي الأولمبي بالزاوية وبزمن قدره 32.11.05

وحل في الترتيب الثاني حمزة الهادي شليق من نادي اتحاد الشرطة وبزمن قدره 32.24.72

وجاء في الترتيب الثالث علاء محمد الجورني من نادي اتحاد الشرطة وبزمن قدره 33.24.45

وفي فئة الأواسط لمسافة 6 كيلو مترات وجاءت المراكز الثلاثة الاولي على الشكل التالي الترتيب الأول سهيل عبدالباسط الفيتورى من نادي برنيق ببنغازي

الترتيب الثاني مهند عادل المغربي من نادي النصر ببنغازي

الترتيب الثالث طه العربي ابوبكر من نادي الريف الدليم

وفي فئة الناشئين :مسافة 4 كيلو حل في المركز الأول مروان عبدالله البكاي – نادي اليقظة بإدري وجاء ثانياً محمد أحمد وحسين من نادي الشموخ .

وفي الترتيب الثالث جاء سالم فيصل بن عمران من نادي السويحلي

وعلى مستوى الفرق جاءت النتائج على الشكل التالي

(فئة الكبار) :

حل في الترتيب الأول فريق اتحاد الشرطة الرياضي برصيد 21 نقطة

وفي الترتيب الثاني خالد بن الوليد من باطن الجبل برصيد 42 نقطة

وفي المركز الثالث : التحدي من مصراته برصيد 48 نقطة

وفي فئة – الأواسط :

المركز الأول نادي برنيق بنغازي برصيد 23 نقطة

المركز الثاني الريف من الدليم ب 47 نقطة

المركز الثالث الاوسط / برقن برصيد 54 نقطة

فئة الناشئين :

الترتيب الأول نادي السويحلي برصيد 28 نقطة

الترتيب الثاني : اتحاد الشرطة الرياضي برصيد 33 نقطة

الترتيب الثالث : اليقظة ادري برصيد 544 نقطة