أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الإعلام بشركة الخطوط الإفريقية سعد البرداح، إلغاء هبوط طائرة شحن تابعة للشركة اليوم الأحد، بسبب انعدام الرؤية في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وأوضح البرداح، أنه كان من المتوقع هبوط أول طائرة شحن تابعة للخطوط الأفريقية على أرض مطار بنينا الدولي، لكن بسبب انعدام الرؤية وسوء الأحوال الجوية فقط تم إلغاء الرحلة .

يشار إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور إعلان الطيارين مـــن مصـلحــة الطيـــــران المــدني الليبيــــة، بشأن منــــح الإذن لإعـــادة فتـــح مطار بنينا الـدولي بشـكل مـبـدئي وجزئي، لاسـتقبال ومغادرة رحلات الإسعاف، رحلات الـ VIP، والرحلات الإنسـانية، ورحلات الشحن الجــوي .