أخبار ليبيا 24-خاص

أصدرت منظمة قلوبال إنتقريتي تقريرها السنوي عن المساءلة والشفافية في قارة افريقيا والذي شمل 54 دولة افريقية من بينها ليبيا.

وقال علي القطعاني، المسؤول عن مراجعة الفصل الخاص بليبيا في التقرير، إن التقرير الذي استلزم اعداده جهود كبيرة قدم بيانات مهمة عن أداء الدول ال45 في مجالات المساءلة والشفافية واصدار وتطبيق القوانين ومسائل التنمية المجتمعية وحرية الاعلام ومستوى القطاعين الصحي والتعليمي.

وأضاف القطعاني في تصريح لأخبار ليبيا 24 إن أداء ليبيا جاء ضعيفا بحسب التقرير حيث حصلت على 27 نقطة من أصل 100، متأخرة عن تونس (55 نقطة)، ومصر والمغرب (41 نقطة) لكل منهما، ومتساوية مع الجزائر ومتقدمة على تشاد بفارق نقطة واحدة.

وأوضح المُراجع أن كينيا حصلت بحسب -تقريرالمنظمة المهتمة بتعزيز الشفافية والمحاسبة – على أعلى عدد من النقاط أفريقيا (69 نقطة)، تلتها ليبيريا (64 نقطة)، ثم غانا (62نقطة).

ودعا علي القطعاني المسؤولين الليبيين إلى الإستفادة من البيانات التي يقدمها التقرير في تحسين الادارات والقطاعات التي يديرونها، كما شدد على أهمية أن يهتم الباحثون والصحفيون بمجال الشفافية والمساءلة والدفع باتجاه تعزيزه وتنميته.