أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش المدير العام التنفيذي لصندوق الإنماء الاقتصادي بالحكومة المؤقتة خالد أرخيص عبدالسلام، اليوم السبت، مع مدير شركة البردي للإستمار السياحي والعقاري التابع لصندوق الإنماء طارق بوفليقة العديد من المشاريع السياحية المتوقفة بمنطقة طبرق والتعرف على نسبة الإنجاز فيها ومحاولة تذليل الصعاب التي تواجه إستكمالها .

وقام مدير شركة البردي خلال الاجتماع بعرض مصور لكل المشاريع التابعة للشركة والتي تقع شرق طبرق وغربها وجنوبها وعرض المشاكل التي تعترض تنفيذها وتم عرض الكادر الوظيفي للشركة والإطلاع على بعض المشاكل البسيطة التي تعترض سير أعمالها .

كما نوقش في الاجتماع القضايا الخاصة بالحوافظ المالية وأسباب توقفها ومحاولة حلها .