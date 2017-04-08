أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وكيل اللاعبين عبد الحفيظ العقوري إن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة سعيد الككلي بات محط انظار عدد كبير من الأندية العربية بعد المستوى المميز الذي ظهر به الموسم الماضي.

وأضاف العقوري في تصريح خاص أن اندية من الاْردن والبحرين وعمان اتصلت بشأن التعاقد مع اللاعب مؤكداً ان اللاعب سيغادر ليبيا الموسم القادم الموسم المقبل

وتدرج اللاعب في كل الفئات السنية لفريق النجمة الى أن حجز مكان اساسياً في تشكيلة الفريق الاول .

ويلعب الككلي صاحب 22 عام في مركزالارتكاز إضافة الى تميزه في اللعب على الاطراف ويمتلك بنية جسدية قوية مما جهله اساسياً مع فريقه الموسم الماضي وكان من ابرز لاعبي النجمة وسجل اللاعب اسرع اهداف الدوري الليبي الممتاز الموسم الماضي .