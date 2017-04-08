أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة حسين الطويلب ونظيرة و عبدالحق احمد نائب رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم المصغرة عديد المواضيع التي تهم الاتحادين في إجتماع ضمهما بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة.

وقال رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة حسين الطويلب إنه تم الاتفاق على أن يتولى حكام من ليبيا الإشراف على دورات تاهلية لحكام اللعبة في الصومال.

وأضاف في تصريحات صحفية “تم الاتفاق على إقامة مباريات ودية بين البلدين خلال الفترة المقبلة ” ويعتبر المنتخب الصومالي من الفرق المتطورة في اللعبة ويضم 6 لاعبين محترفين في أندية أوروبية وسيمثل افريقيا في منافسات كأس العالم المقبلة إلى جانت منتخبات ليبيا وتونس وجنوب افريقيا