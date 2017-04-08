أخبار ليبيا 24 – خاص

نشر المجلس البلدي طبرق توضيح حول الإجراءات التي أتخذتها البلدية حيال إرتفاع أسعار اللحوم في مدينة طبرق.

وأفاد بلدية طبرق أن أسباب إرتفاع الأسعار بالنسبة للحوم الخارجية إستيراد الأغنام والماشية، مشيرا إلى أن تجار طبرق لم تعطى لهم موافقة واحدة من مصرف الوحدة بخصوص التحويل الأجنبي وأعطيت الموافقات لبنغازي فقط وهذا يتطلب إجراء فوري من مجلس النواب ومجلس الوزراء .

وقدمت البلدية مذكرات شديدة اللهجة إلى مصرف الوحدة الرئيسي ببنغازي كذلك إلى أعضاء مجلس النواب والإقتصاد وغيرها والسبب كله يرجع إلى سعر صرف الدولار .

وأكد المجلس البلدي أنه يعمل مع الحرس البلدي والإقتصاد لتحديد تسعيرة الخضروات .

يشار إلى أن سكان مدينة طبرق طالبوا أكثر من مرة بمقاطعة شراء اللحوم بسبب إرتفاع أسعارها ووقفوا وقفة إحتجاجية بميدان الشهداء وطالبوا من المجلس البلدي التدخل الفوري لوضع تسعيرة للحوم .