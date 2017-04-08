أخبار ليبيا 24 – خاص

صادرت قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، شاحنات و قود مهربة وسيارات و مواد كهربائية والكترونية بالإضافة إلى السلع التموينية تقوم عصبات من جنسيات التشادية والسودانية بتهريبها إلى الدول الافريقية عن طريق الحدود الجنوبية.

وتكون القوة من الكتيبة 104 مشاة وسرية الدوريات الصحراوية وقوات القاطع الحدودي بجالو ومديرية أمن جالو

وقال آمر الكتيبة 1044 مشاة – العقيد صالح النعّاس إن القوات المشتركة صادرت سيارات مهرّبة قادمة من المتطقة ألغربيه بالإضافة إلى صبط سيارة تحتوي على مواد نحاسية ممنوعة مغلّفة بالخضراوات.

تجدر الإشارة إلى أن قوات من مدينة جالو ضمن القاطع الحدودي تواصل عملها مع القوات الأمنية المشتركة في الواحات .