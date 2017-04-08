أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلق صباح اليوم السبت، ملتقى الاعمار الأول للشركات الوطنية والعالمية بمدينة بنغازي، برعاية بلدية بنغازي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة وشركة الخليج ومصرف ليبيا المركزي.

وذكر مراسل وكالة “أخبار ليبيا 24” أن الملتقى حضره عدد من أعضاء مجلس النواب وعميد بلدية بنغازي وممثلي الشركات المحلية والعالمية الخاصة في مجال البناء والتنمية وتضمن عدة مشاركات بورقات عمل محلية وعالمية.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بمدينة بنغازي ومخططها العام المعتمد ومخططات البنية التحتية القائمة وتشجيع الشركات الوطنية والقابضة لاكتساب المعرفة والخبرة المتوفرة لدى الشركات العالمية المشاركة والاستفادة من التجارب السابقة.

ويهدف ايضا لدعوة وتمكين الشركات العالمية من التعريف بإمكانياتها المادية والفنية وتقديم خبراتها السابقة ومشاركة مؤسسات وهيئات وقطاعات الدولة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمختصين للتعرف على خبرات الشركات..

ويستمر الملتقى بمدة يومين بقترتين صباحية ومسائية تتخللها ورقات عمل وحلقات مناقشة للمهتمين؟