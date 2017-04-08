أخبار ليبيا 24 – خاص

أتلف جهاز الحرس البلدي بطبرق أكثر من 16 ألف علبة عصير بها مواد محظورة وغير صالحة للإستهلاك البشري .

وقال عضو مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى زاكي لـ “أخبار ليبيا 24″ إن جهاز الحرس البلدي قام بإتلاف وإعدام عدد 673 صندوق عصير من نوع ” أنجي بوب ” لوجود المادة E 102 المحظورة من الرقابة على الأغذية .

وأضاف أن الاتلاف كان بحضور مدير جهاز الحرس البلدي بطبرق العقيد عمر أحمد ويرافقه العديد من ضباط وجنود الحرس البلدي .

وتابع أنه تم إعدام وإتلاف هذه الكمية خارج المدينة وتم إتلافها بالكامل خوفاً من عودتها إلى الأسواق أو تناولها من الأطفال.

وأشار إلى أنهم وجدوا تعاون كامل من التجار عندما نجمع هذه العصائر من أرفف محلاتهم التجارية، مؤكدا أنهم متواصلون بالتفتيش على المحلات التجارية والمطاعم لضبط أي مواد غذائية محظورة.