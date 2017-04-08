أخبار ليبيا 24-خاص

طالب عضو مجلس النواب الدكتور خير الله التركاوي في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن لا يصدر أي قرار حول إلغاء اتفاق توحيد مؤسستي النفط، متمنيا أن يتم ذلك بعد استقرار البلاد بشكل كلي.

وأوضح ” أتمنى أن لا يصدر أي قرار حولها ، إلا بعد استقرار البلاد بشكل كلي وخاصة ازالة طيف جماعة الاخوان وحزبها السياسي عن المشهد الليبي”.

ووصف التركاوي تكليف أمين مؤتمر الشعب العام السابق محمد بلقاسم الزوي مستشاراً لشؤون المغرب العربي من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بأنه عين الصواب، موضحا أن “الزوي من أصحاب الخبرة في العمل السياسي الليبي، فله كل الاحترام وتقديم كل ما يخدم ليبيا وعودتها إلى بر الامان”.

وأضاف ” الشعب الليبي يعرف كل شي ، وخاصة حول فزاعة الأزلام وغيرها من فزاعات تم نشرها لتوغل طيف الأخوان في المجتمع الليبي”.