أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكرت الشركة العامة للكهرباء بشدة العمل الذي قامت به مليشيات تابعة لمجلس الإدارة المنبثق عن المجلس الرئاسي غير الدستوري بقيامها بالدخول على مقر المدير التنفيذي أسامة السعيطي بشارع النصر بطرابلس ..

وأوضحت الشركة في بيان لها – أن المليشيات قامت الأربعاء الماضي باقتحام مقر الشركة والتعدي بالضرب على المدير التنفيذي بالشركة أسامة السعيطي . و

ذكرت الشركة أن هذا الأمر الذي يدل على أن العاصمة مختطفه من المليشيات الإرهابية وأنها أصبحت غير صالحة لعمل مؤسسات الدولة وكذلك أمن وسلامة المسؤولين العاملين بها مما يؤثر على صواب قراراتهم بوجود هذا التهديد .

وأدنت الشركة هذا الهجوم على مؤسسة من مؤسسة الدولة المهمة، وطالبت مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا العمل حتى لايتكرر ويطال مؤسسات الدولة الأخرى .