أخبار ليبيا 24 – خاص

حذرت إدارة الثلاجة البشرية بمركز بنغازي الطبي من ارتفاع نسبة العفونة داخل الثلاجة نتيجة تكدس الجثث داخلها.

وناشدت إدارة الثلاجة البشرية بالمركز الطبي، أهل الخير لتقديم المساعدة على توفير كمامات ومواد تعقيم للعاملين بها.

وقال مصدر من مركز بنغازي الطبي إن رائحة الجثث المتحللة وصلت إلى العيادات بالمركز، مشيراً بأن عدد 87 جثة موجودة في ثلاجة حفظ الموتى بالمركز تم إنهاء إجراءاتها من قبل الطب الشرعي والنيابة العامة، وفي انتظار عملية نقلها إلى إحدى المقابر لدفنها.

وأضاف المصدر أنه تم رفض دفن الجثث في مقبرة بودزيرة، أمس الخميس، وعندما تم نقلها إلى مقبرة الهواري تم رفض دفنها بحجة أن المقبرة بحاجة إلى آلة لحفر القبور.

ونوّه المصدر بأن قيمة حفر القبور تكلف 600 دينار، وأن شركة الخدمات العامة إمكانياتها لا تسمح بحفر القبور، وتطوع احدى الشركات الخاصة بدفع قيمة الحفر مؤكدا احتمال إنهاء عملية الدفن اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر أن رائحة الجثامين انتشرت في أنحاء المركز، وأن الثلاجة باتت تعاني من انتشار البكتريا التي تسببت في أمراض لعدد من العاملين فيها ،والذين لايمكلون مستلزمات الوقاية و الحماية ، وسط تجاهل تام من قبل المسؤولين في وزارة الصحة وإدارة المركز، على الرغم من المراسلات الكثيرة التي تم توجيهها للتحذير من مخاطر انتشار العدوى داخل المركز نتيجة عدم الاهتمام واللامبالاة .

وأضاف المصدر، أنه تم إبلاغ قسم مكافحة العدوى و السلامة المهنية بالمركز الطبي بضرورة الحضور إلى ثلاجة حفظ الموتى للاطلاع على طريقة إخراج الجثامين ونقلها إلى المقبرة .

من جهته تسأل مدير مركز بنغازي لعلاج وتشخيص السكري عوض القويري عن دور وزارة العدل في استلام ثلاجة حفظ الموتى، الخاصة بالطب الشرعي الموجودة في مقبرة الهواري والأخرى التي في مقر الطب الشرعي فالهواري .

وأوضح القويري أن ثلاجة مركز بنغازي الطبي وثلاجة الجلاء تختصان فالوفيات الطبيعية التي لا تحتاج إلى موافقة النيابة على الدفن أي حالة من هذا النوع تنقل إلى ثلاجة المقبرة أو ثلاجة الطب الشرعي والتي لها القدرة على حفظ الجثامين لأشهر.

ولفت إلى أن سبب وضع الطب الشرعي في ال 1200 هو أن مقر الطب الشرعي كان منطقة قتال كما هو المقبرة لذا يجب العودة إلى الوضع الطبيعي

ونوه عوض القويري إلى أن ثلاجة المقبرة تتبع وحدة المقابر بالمرافق وثلاجة الطب الشرعي تتبع وزارة العدل، لافتا إلى أنه لا يصح من قبل الإصحاح البيئي وحفاظا على صحة الناس استخدام ثلاجة ال 1200 أو الجلاء لحفظ الجثامين أكثر من 24 ساعة لأن هاتين الثلاجتين مهيأتان هكذا.