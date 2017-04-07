أخبار ليبيا 24 – خاص

سحب الاتحاد الفرعي لكرة اليد بنغازي، قرعة الفئات السنية، وتم الاتفاق علي يوم الجمعة المقبل ليكون موعدًا لانطلاق المسابقة.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة اليد بنغازي خميس المغربي، إن مباريات الأسبوع الأول لفئة الأواسط ستنطلق بإقامة 6 مباريات وهي:

الأهلي × الأستقلال

الأخضر × النصر

الانتصار × بنغازي الجديدة

قاريونس × الهلال

فيما سيكون فريق النجمة راحة.

أما مباريات فئة الأمال، فستنطلق بإقامة مباريات:

الأخضر × بنغازي الجديدة

الأنوار × السواعد

النصر × النجمة

الكفاح × المروج

الأستقلال × قاريونس

فيما سيكون فريق الأهلي راحة.

أما فئة البراعم فستشهد مباريات:

الأهلي × الأنوار

النجمة × السواعد

الأستقلال × المروج

النصر × الأخضر