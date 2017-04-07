أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل البحري محمد علي عبدالقادر، جولة داخل مطار طبرق الدولي للإطلاع على المشاكل التي يعاني منها المطار.

وقال مدير المطار حسين هليل، إن هذه الزيارة تأتي لتقديم الدعم لمطار طبرق والاحتياجات اللازمة للمطار، لافتًا إلى أن هيئة المواصلات قد أكدت على إصلاح التصدعات بالمهبط وإمكانية توسيع ساحة وقوف الطائرات بسبب زيادة عدد الرحلات الجوية من وإلى مطار طبرق كذلك رحلات الشحن وعن إمكانية زيادة عدد سيارات الإطفاء.

كما قام رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بزيارة إلى ميناء طبرق التجاري للإطلاع على المشاكل التي تعترض الميناء، منها الإضاءة وحل مشكلة الزحام داخل ساحة التخزين ومحاولة تذليل كل الصعاب التي تواجه ميناء طبرق ووعد بحلها في القريب العاجل .