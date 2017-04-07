أخبار ليبيا 24 – خاص

عثر أمن السواحل بمدينة طبرق، أمس الخميس، على جثة مهاجرة غير شرعية على شاطئ المقيقيح (30 كم غرب طبرق).

وأفاد نقيب بأمن السواحل عبدالسلام شحاتة، بأن أحد المواطنين أبلغهم بوجود هيكل عظمي على الشاطئ المذكور، وعلى الفور تحركوا صوب الشاطئ برفقة القوات الخاصة وشبيبة الهلال الأحمر.

وبين شحاتة، أن الجثة مهترئة تبين أنها لفتاة تبلغ من العمر حوالي 20 عامًا، وضعت في كيس مخصص، منوهًا إلى أنهم لم يعثروا معها على ما يفيد عن جنسيتها من مستندات .

وأضاف شحاته، أن الجثة تُنقل إلى مشرحة مركز طبرق الطبي، ودفنت في المقبرة الخاصة بمجهولي الهوية .

وتابع أن “الكثير من المشاكل تواجه أمن السواحل من عدم وجود وسائل نقل وعدم وجود الملابس الواقية وأدوات التعقيم وكذلك عدم التواصل مع الجهات الدولية الخاصة بالتعرف على هؤلاء المهاجرين ولازلنا مستمرين في دفن هذه الجثث المجهولة رغم قلة الإمكانيات”.

وتعتبر هذه الجثة هي الجثة رقم 19 والتي تم دفنها في المقبرة التي لم يوضع حولها سياج، ولم يبنى عليها سور حتى الآن .