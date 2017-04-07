أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت مساء اليوم الجمعة بطولة تنس الطاولة على مستوى شركة الخليج العربي للنفط والتي مثلها 16 لاعب من مواقع بنغازي وقنفودة وطبرق وحقول السرير ومسلة والحمادة والبيضاء والنافورة والتي أستضافتها مدينة طبرق بقاعة الألعاب بنادي الصقور .

وأجريت مساء اليوم مباراتين الأولى لتحديد صاحب الترتيب الثالث والتي ألتقى فيها التواتي سعيد من حقل النافورة وحسن الجابري من حقل الحمادة وانتهت بفوز التواتي سعد .

والمباراة النهائية تفوق فيها رياض نصر من حقل الحمادة على كمال الورفلي من حقل السرير .

وحضر حفل توزيع الدروع وشهادات التقدير والكؤوس والقلائد على الفائزين والمشاركين مدير عمليات ميناء الحريقة رجب سحنون وعضو لجنة الإدارة بنادي الصقور عبدالسلام الناجي وبحضور رئيس اللجنة الرياضية العليا عبدالمنعم الزوي ورئيس اللجنة المنظمة أسعد السحار وبحضور اللجنة الرياضية بطبرق وإتحاد العمال .

والقيت العديد من الكلمات التي أشادت بنجاح البطولة وقدم الجميع شكره لنادي الصقور وجماهيره التي ساهمت في إنجاح البطولة .