أخبار ليبيا24- خاص

قال آمر غرفة عمليات سلاح الجو المنطقة الوسطى المقدم طيار شريف العوامي إن مليشيات فجر ليبيا قامت الأربعاء باستهداف “بائس” لقاعدة براك الشاطئ دون أية أضرار تذكر إطلاقاً.

وأضاف العوامي أن الطائرة هي طائرة تدريب نوعها L39 وتحمل قنابل 100 يقودها طياريـن جمعة اشتيوي وموسى كافو أقلعت من الكلية الجوية مصراتة.

يذكر أن آمر غرفة عمليات السلاح الجوي المنطقة الوسطى المقدم طيار شريف العوامي أكد أن مقاتلات سلاح الجو شنت اليوم الجمعة أربع غارات جوية تمهيديّـة على المليشيات في قاعدة تمنهنت.

وأكد العوامي بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة أركان القوات الجوية أن هذه الضربات تمهيدية وإن لم يستوعبوا الدرس فإن الأهداف القادمة ستكون قاتلة.

وأوضح آمر الغرفة أن قاعدة تمنهنت تتمركز في داخلها مليشيا القوة الثالثة وخارجها مقاتلي تنظيم القاعدة ومرتزقة من جنسيات أفريقية کقوة حماية من الخارج.