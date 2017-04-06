أخبار ليبيا24- خاص

استعرض خلال اجتماع طارئ رفيع المستوي في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي عمل المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفي صنع الله والمخالفات التي قامت بها باحتكار بيع النفط الليبي وخاصة بحقل مسلة والسرير التابع لشركة “Glencor” قلين كور.

وأكد عضو مجلس النواب عن بنغازي الكبرى يوسف العقوري خلال الاجتماع الأربعاء أن الهدف من الاجتماع هو بحث ما مدى شرعية المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في بيع النفط الليبي والتعاقد مع الشركات الأجنبية من الناحية القانونية.

وأضاف العقوري أن هناك تقارير من إدارة الاستخبارات الأمريكية بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل مجلس النواب الصديق الكبير هو من يهيمن ويسيطر على ثروات الشعب الليبي، وهو من يتحكم في قوت الشعب.

وأكد عضو مجلس النواب أن الكبير هو السبب الرئيسي في الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف في البلاد، لافتا إلى أنه فاقد للشرعية وباعتراف من السفير البريطاني لدى ليبيا.

ولفت العقوري إلى أن السفير البريطاني قال أمام مجلس العموم البريطاني إن محافظ مصرف ليبيا المركزي يمول ف المليشيات والجماعات الإرهابية التي تقاتل أبنائنا من القوات المسلحة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع حل نهائي لهذه القضية بضرورة أن تعود إيرادات النفط للجهات الشرعية للبلاد وتوزيعها على أبناء الشعب الليبي أو إيقاف النفط بشكل نهائي.

ومن جهته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب طلال الميهوب إن هناك تقرير استخباراتي من المخابرات الليبية بوجود انتهاك للسيادة الليبية في بيع النفط وتهريبه للسوق السوداء.

وأوضح الميهوب أن هذا يعد مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية، ويجب إيقاف تهريب النفط من قبل الجماعات المسلحة التي تسيطر على الموانيء النفطية في الغرب الليبي.

ومن جانبه، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ناجي المغربي أن المؤسسة والتي مقرها بنغازي هي المؤسسة الشرعية التابعة للحكومة المؤقتة والمنبثقة عن مجلس النواب، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة كافة الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة الليبية بهذا الأمر.

وذكر المغربي أنه يجب على الشركات والدول التعامل مع الجهات الشرعية في البلاد، وغض النظر عن الطرف الآخر الذي لايمتلك الشرعية وهم على علم تام بما يحصل في البلاد.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله أخل بالاتفاق المبرم بتوحيد المؤسستين ونقل مقر الشركة إلى مدينة بنغازي.

وبحث الاجتماع للمشاكل التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط وخاصة الشركات التابعة للمؤسسة وكيفية إدارة القطاع ليعود بالفائدة لكل الليبيين في ظل الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب الليبي.

وشدد الحضور على أن النفط هو ملك الدولة الليبية ويخضع لسلطة الحكومة المؤقتة وهو بعيداً عن كل التجاذبات السياسية.