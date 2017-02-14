أخبار ليبيا 24 – خاص

استلم مستشفي المرج العام، اليوم الاثنين، شحنة من المستلزمات والمعدات الطبية بناءً علي تعليمات من سيادة اللواء عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري درنة – بن جواد .

وأكد اللواء عبدالرازق الناظوري – أنه سيبذل المزيد من الجهد لدعم كافة القطاعات الصحية في بنغازي بشكل خاص وكافة مدن الشرق الليبي بصفة عامة، لافتاً إلى أن هذه الشحنة تأتي ضمن اهتمام رئاية الأركان العامة بالقطاعات الصحية بكافة المستشفيات و المراكز الصحية بالمنطقة الشرقية .

وقال المستشار الصحي للحاكم العسكري رامي فرج إنه بعد زيارة اللواء عبدالرازق الناظوري للمستشفيات والمركز الطبية العاملة في بنغازي كانت لديه تقارير ومعلومات على آلية عمل المستشفيات بالكامل وكل ما تعانيه من نواقص، لافتاً إلى أن الدعم سيكون بصفه مستمرة لتقديم المساعدة للمراكز الطبية والمستشفيات في المنطقة الشرقية .

يشار إلى أن رئاية الأركان العامة للقوات المسلحة كانت قد أرسلت شحنة من المستلزمات الطبية الهامة والمستعجلة خاصة في هذه الفترة لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث – بنغازي ومركز بنغازي الطبي.