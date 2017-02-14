أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد نواب المنطقة الجنوبية، عدة لقاءات استمرت لمدة خمسة أيام متواصلة مع دوائرهم، وعمداء وأعضاء المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس والأعيان بالجنوب.

وأكد النواب في بيان لهم- استمرار تعليق عضويتهم في مجلس النواب إلى حين اجتماعهم بمدينة طبرق لتدارس الوضع.

وأوضح أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية في بيانهم أن اجتماعاتهم جاءت للوقوف عن قرب على المشكلات التي يعانيها أهلهم في الجنوب والبحث عن الحلول الممكنة لها.

وطالب أعضاء مجلس النواب عن الجنوب بالتمثيل العادل في لجنة الحوار بين كل من الشرق والغرب والجنوب، بالإضافة إلى إلزام الجهات التنفيذية بالوعود التي قطعتها بتوفير كل الاحتياجات الأساسية والخدمية لأهالي الجنوب, المتمثلة في تنفيذ واستكمال محطة كهرباء أوباري وشركة مصفاة النفط وتفعيل المطار، داعين البرلمان والأعيان للعمل الجاد على إنهاء ملف المصالحة الشاملة ودعم اللجنة القائمة على ذلك.

وكان قد قرر نواب المنطقة الجنوبية، منتصف شهر يناير الماضي، تعليق عضويتهم بمجلس النواب احتجاجًا على عجز المسؤولين عن إيجاد حلول للوضع المزري الذي يعيشه الليبيون في الجنوب.