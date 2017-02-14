أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد المجلس البلدي جالو، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع الأجهزة الأمنية المتمثّلة في القاطع الحدودي الواحات ومديرية الأمن والشرطة العسكرية وجهاز حرس المنشآت النفطية والحرس البلدي وقوات الجيش الليبي التابعة للمنطقة.

وأكد عميد بلدية جالو شعيب الأمين، أن هذا الاجتماع جاء للتأكيد على وقوف البلدية في تقديم كافة الدعم لتسهيل عمل قوات الجيش والأجهزة الأمنية في فرض الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة التعديات على الأملاك العامة التابعة للدولة.

وفي ذات السياق، ذكر آمر القاطع الحدودي الواحات بجالو العميد سعد شناني، أن قوات الجيش ستتعامل مع المخالفين طبقا للقوانين والأوامر الصادرة عن الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها ومسمياتها

ودعا شناني الموطنين إلى التعاون وتسهيل عمل قوات الجيش، مشددًا على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة بعدم حمل السلاح واصطحاب أوراق الشخصية والخاصة بالمركبات الآلية.