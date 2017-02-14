أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مهندس السلامة بحقل ابو الطفل النفطي، استئناف شركات الطيران التابعة للشركات النفطية رحلاتها إلى مطار حقل ابو الطفل النفطي التابع لشركة مليتة الإيطالية شرق مدينة جالو بعد توقف دام لسنتين.

وقال المهندس، إن أولى الرحلات هبطت مساء الاثنين، قادمة من مطار امعتيقة بالعاصمة طرابلس على متنها 84 موظفًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تسير رحلتين أسبوعيًا من مطار حقل ابو الطفل، إلى امعتيقة و الأبرق لنقل الموظفين التابعين للحقول النفطية والشركات الخدمية بالحقل.

تجدر الإشارة إلى أن حقل ابو الطفل يعتبر من أكبر الحقول النفطية لشركة ايني مليتة الإيطالية في ليبيا.