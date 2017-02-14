إخبار ليبيا 24 – خاص

عُقد في مقر المجلس البلدي بئر الأشهب، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لبحث سبل استغلال الطاقات المتجددة بحضور عمداء بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب مع منظمة الطاقات المتجددة والبيئة (NPEO)

وذكر الناطق الرسمي لبلدية بئر الاشهب محمـد غريب، أن الاجتماع جاء بحضور مجموعة عن ممثلي شركات الكهرباء والاستثمار لمناقشة أهمية الطاقات البديلة وكيفية الإستفادة منها بشكل كبير في المستقبل.

وأضاف أن المجتمعين ناقشوا ضرورة الحصول على أرض لإنشاء مشروع الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الاجتماع عرض امكانية إقامة مشروع الطاقة الشمسية البديلة بتوليد 2000 ميغاوات ويعوض البلديات عن نقص الكهرباء .