أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن آمر غرفة عمليات عمر المختار العميد سالم الرفادي مقتل ثلاثة إرهابيين خلال قصف مدفعي من قبل وحدات القوات المسلحة على مراصد وتمركزت للجماعات الإرهابية المتطرفة جنوب مدينة درنة .

وقال العميد سالم الرفادي إن مايعرف بمليشيا تنظيم القاعدة المغتصب لمدينة درنة يستغل المساجد لتخزين الأسلحة وإعداد الخطط للجهوم على القوات المسلحة المتمركزة في تخوم المدينة .

وأوضح الرفادي أن عناصر تنظيم الدولة تحرض أهالي درنة على مواجهة القوات المسلحة بعد تلقيهم ضربات موجعة أمس جنوب المدينة.

وتوعد آمر غرفة عمليات عمر المختار أنه سيعمل بجد برفقة الزملاء من الضباط وقادة المحاور والوحدات والكتائب والقوات المساندة لتحرير مدينة درنة وإعادتها لحضن الوطن من الجماعات الإرهابية والمتطرفة .

يشار إلى أن عميد سالم الرفادي استلم رسمياً مهامه آمراً لمجموعة عمليات عمر المختار خلفاً للآمر السابق عميد يوسف بريك في الثامن من يناير الماضي عقب تكليفه من قبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية مشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر .