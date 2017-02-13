أخبار ليبيا 24 – خاص

زار وكيل وزارة الداخلية المكلف بالحكومة الليبية المؤقتة عقيد عادل عبدالعزيز، اليوم الاثنين، رفقة وفد أمني رفيع، مديريات الأمن بالمنطقة الغربية للوقوف على متطلبات الهامة والضرورية لها.

وقال مدير مكتب الإعلام بالوزارة منعم الدينالي، إن وكيل وزارة الداخلية المكلف عقد اجتماع موسع مع مسؤولي مديريات الأمن بالجيل الغربي، وبحث أهم المشاكل التي تعاني منها مديريات الأمن والمراكز.

وأوضح الدينالي أن وكيل الوزارة وعد بتوفير الاحتياجات الخاصة بالمديريات لاستتباب الأمن والحد من الجرائم .

وذكر مدير مكتب الإعلام بالوزارة أن وكيل الوزارة زار مديرية منفذ مطار الزنتان، ومعهد تدريب الزنتان، ومديرية أمن الرجبان والتقي خلال الزيارة بأعيان ومشائخ المنطقة .